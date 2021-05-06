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Yaşam Tam kapanma süresi 19 Mayıs'a uzatılacak mı?
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Tam kapanma süresi 19 Mayıs'a uzatılacak mı?

Tam kapanma ne zaman bitecek, sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Tam kapanma sürecinin 19 Mayıs'a kadar uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Tam kapanma uzatılacak mı, ne zaman bitecek 2021? Yasaklar kaç gün sürecek? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:58:00 -
Tam kapanma süresi 19 Mayıs'a uzatılacak mı?

Tam kapanma uzatılacak mı sorusuna son dakika yanıtı geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tam kapanma 19 Mayıs'a uzar mı? sorusuna yanıt verdi. Peki, tam kapanma uzatılacak mı?

Tam kapanma süresi 19 Mayıs'a uzatılacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan 24 Özel programında açıklamalarda bulundu. Soylu, "Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bu, doğru bir istikamette gittiğimizin en temel göstergesidir. 17'sinde elde edeceğimiz rakamla, o yapacağımız Kabine'de Bilim Kurulunun ve Kabine'nin ortaya koyacağı değerlendirmelerle gayelerimizi belirleyeceğiz. Sağlık Bakanımız çok net bir açıklama yaptı aşılarla ilgili. Türkiye bu konuda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın 1 hafta daha uzatılacağı iddiaları ile ilgili, 'Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok.' ifadelerini kullandı.

 

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