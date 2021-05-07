Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecindeyken kapanmanın biteceği tarihi merak ediyor. Corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan yaklaşık 3 haftalık tam kapanma devam ediyor. Peki, kapanma ne zaman bitecek?

Tam kapanma ne zaman sona erecek?

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayan kısıtlama, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.