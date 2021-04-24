Koronavirüs salgınında Türkiye’de 3.pik, İstanbul’da ise 4.pik yaşanıyor. Artan vakalar sebebiyle pek çok ülkenin uyguladığı tam kapanmanın Türkiye’de de yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, kabine toplantısından tam kapanma kararı çıkar mı?

Tam kapanma ne zaman olacak? Türkiye’de tam kapanma olacak mı?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, tam kapanma iddiaları hakkında değerlendirmede bulundu. Odabaş, “Cumhurbaşkanı da söylemişti; ‘İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler’ diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum” dedi.