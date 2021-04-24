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Yaşam Tam kapanma ne zaman olacak? Türkiye’de tam kapanma olacak mı?
Yaşam

Tam kapanma ne zaman olacak? Türkiye’de tam kapanma olacak mı?

Türkiye’de bayram sonuna kadar kapanma olur mu? Koronavirüs salgını sebebiyle her gün 300’ü aşkın vatandaşımız yaşamını yitiriyor. Artan vaka ve vefat sayısı sebebiyle 14 Nisan 2021 itibariyle kısmi kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar ise tam kapanmanın gündemde olup olmayacağını, tam kapanma olursa ne gibi destekler sağlanacağını araştırmaya başladı. Peki, tam kapanma ne zaman başlar?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 11:55:00 -
Tam kapanma ne zaman olacak? Türkiye’de tam kapanma olacak mı?

Koronavirüs salgınında Türkiye’de 3.pik, İstanbul’da ise 4.pik yaşanıyor. Artan vakalar sebebiyle pek çok ülkenin uyguladığı tam kapanmanın Türkiye’de de yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, kabine toplantısından tam kapanma kararı çıkar mı?

Tam kapanma ne zaman olacak? Türkiye’de tam kapanma olacak mı?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, tam kapanma iddiaları hakkında değerlendirmede bulundu. Odabaş, “Cumhurbaşkanı da söylemişti; ‘İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler’ diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum” dedi.

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları neler olacak?
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları neler olacak?

Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı kararları neler olacak?

 

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