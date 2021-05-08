Tam kapanma ne zaman biter? Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan’da tam kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar tam kapanmanın ayın kaçında biteceğini uzayıp uzamayacağını araştırmaya başladı. Peki, tam kapanma ne zaman biter?

Tam kapanma ne zaman bitecek?

29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Kısıtlamayanın uzayabileceğine ilişkin söylentiler bulunuyor. Bu sebeple gözler kabine toplantısına çevrildi. Bayram öncesinde kabine toplantısının yapılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı bir açıklamada konu hakkında “Böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Bir önceki kapanma döneminde de çok zorlukla karşı karşıya kaldık. Tüm insanları eve kapatıyorsunuz, bu normal bir iş değil. Bu taleplerin tamamı sağlık için, gelecek nesiller için. Yeter ki bu musibetten hep birlikte kurtulabilelim. Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz” dedi.