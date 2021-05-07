Tam kapanma Mayıs sonuna kadar uzatılacak mı?
Vatandaşlar tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna da yanıt arıyor. Peki tam kapanma uzayacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam kapanma süresinin bir hafta uzatılma ihtimaliyle ilgili de net konuştu. Peki, Tam kapanma Mayıs sonuna kadar uzatılacak mı?
Tam kapanma ne zaman bitecek, uzatılacak mı? 17 günlük tam kapanma 1 hafta daha uzatıldı mı, yasaklar gelecek mi?
Tam kapanma Mayıs sonuna kadar uzatılacak mı?
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları: Salgınla mücadele sürecinde 4 temel ilke belirledik. Bu 4 temel ilke: Kamu düzeni ve güvenliğinin devamı, üretim ve tedarik zincirinin aksamaması, sağlık sisteminin devamı ve temizlik-maske-mesafe üçlüsünün temini"
Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.