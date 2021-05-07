Tam kapanma ne zaman bitecek, uzatılacak mı? 17 günlük tam kapanma 1 hafta daha uzatıldı mı, yasaklar gelecek mi?

Tam kapanma Mayıs sonuna kadar uzatılacak mı?

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları: Salgınla mücadele sürecinde 4 temel ilke belirledik. Bu 4 temel ilke: Kamu düzeni ve güvenliğinin devamı, üretim ve tedarik zincirinin aksamaması, sağlık sisteminin devamı ve temizlik-maske-mesafe üçlüsünün temini"

Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.