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Gündem Tam kapanma kararına tepki gösteren bazı esnaflar akşam işyerlerini kapatmadı
Gündem

Tam kapanma kararına tepki gösteren bazı esnaflar akşam işyerlerini kapatmadı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Türkiye genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan "tam kapanma" kararına tepki gösteren bazı esnaflar, akşamleyin işyerlerini kapatmayarak eylem yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 04:51:00 -
Tam kapanma kararına tepki gösteren bazı esnaflar akşam işyerlerini kapatmadı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde Coronavirus tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında "tam kapanma" uygulamasına gidileceğini açıklamıştı.

Ramazan ayının ilk yarısında uygulanan kısıtlamaların bitmesi yönünde karar beklediğini belirten esnaf, yaklaşık 3 hafta sürecek tam kapanma uygulamasına tepki gösterdi.

Ramazan Bayramı ile ilgili hazırlıklar yaptıklarını, ev ve işyerleri kiralarını ödeyemediklerini, yakın zamanda da çek ödemelerinin olduğunu savunan esnaf, tam kapanma uygulamasını protesto etti.

Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesinde bulunan bazı esnaflar, saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen işyerlerini kapatmadı.

Zabıta ekipleri tarafından iş yerlerini kapatmaları konusunda uyarılan esnaf, iş yerlerini kapatmayınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ve esnaf arasında yaşanan tartışmaların ardından esnaf işyerlerini kapattı.

 

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