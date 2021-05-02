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Ekonomi Tam kapanma günlerinde çalışmayanlar ne kadar maaş alacak? 17 günlük tam kapanmada ücretsiz izin parası ne kadar?
Ekonomi

Tam kapanma günlerinde çalışmayanlar ne kadar maaş alacak? 17 günlük tam kapanmada ücretsiz izin parası ne kadar?

17 günlük tam kapanmada çalışmayanlara destek ödemesi var mı? Tam kapanma günlerinde çalışmayanlara destek verilecek mi? Tam kapanmada çalışmayanlara maddi destek verilecek mi? sorularını milyonlarca vatandaş sorgulamakta. Salgınla mücadele kapsamıda 29 Nisan’da başlayan tam kapanma uygulaması sürerken, 17 günlük tam kapanma günlerinde çalışmayacaklara ne kadar destek ödeneceği merak ediliyor. Peki tam kapanmada ücretsiz izne gönderilenlere ne kadar destek verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 09:40:00 - 2021-05-02 09:40:48
Tam kapanma günlerinde çalışmayanlar ne kadar maaş alacak? 17 günlük tam kapanmada ücretsiz izin parası ne kadar?

Koronavirüs (Covid-19) döneminde hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği, son olarak 3 ay daha uzatıldı. Peki tam kapanmada çalışmayanlar kısa çalışma ödeneği mi alacak?

Tam kapanmayla birlikte faaliyetine ara verecek işyerlerinden daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olanlar, kapalı kalınan süre için de bu destekten yararlanabilecek. Ancak kısa çalışma başvurusu bulunmayan ve yeni genelgeyle kapanan işyerleri için ise tek seçenek nakdi ücret desteği. Bu kapsamda 17 günlük dönem için çalışan başına 850 lira civarında nakit ücret desteği alınabilecek.

17 günlük tam kapanmada ücretsiz izin parası ne kadar?

Daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olan işyerleri, yeni dönemde de bundan yararlanabilecek. Ancak kısa çalışmaya başvurmamış olup yeni genelgeyle kapanan işyerleri için ise tek seçenek nakdi ücret desteği. Bu kapsamda 18 günlük dönem için çalışan başına 850 lira civarında nakdi ücret desteği alınabilecek.

Kısa çalıma ödeneği nereden sorgulanır?

Yeni tip koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre KÇÖ Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." sözleriyle duyurmuştu.

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