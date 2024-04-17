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Dünya Tam isabet! İsrail'e füzelerle saldırdılar: Yaralı işgalci askerler var
Dünya

Tam isabet! İsrail'e füzelerle saldırdılar: Yaralı işgalci askerler var

Yeniakit Publisher
2024-04-17 19:38:00 -
Tam isabet! İsrail'e füzelerle saldırdılar: Yaralı işgalci askerler var

Gazze'de sivil katliamını sürdüren İsrail'e yönelik Hizbullah tarafından gerçekleştirilen dron ve füze saldırısında 14’ü işgalci asker toplam 18 kişi yaralandı.

Hizbullah, İsrail güçlerini hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından Arab al-Aramshe'ye düzenlenen dron ve füze saldırısında 14’ü asker toplam 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.

6 işgalci askerin durumu ağır

Açıklamada 6 askerin durumunun ağır olduğu belirtilerek, yaralıların Nahariya'daki Galilee Tıp Merkezine sevk edildiği belirtildi.

Kasabanın büyük ölçüde boşaltıldığı ve askerlerin kasabaya konuşlandığı ifade edildi.

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