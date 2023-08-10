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Dünya Tam da Ümit Özdağ’a yakışır! Almanya’da ortalığı karıştıran palavra
Dünya

Tam da Ümit Özdağ’a yakışır! Almanya’da ortalığı karıştıran palavra

Yeniakit Publisher
2023-08-10 16:54:00 -
Tam da Ümit Özdağ’a yakışır! Almanya’da ortalığı karıştıran palavra

Suriye'den Almanya'ya giden adamın 4 eşi ve 23 çocuğu ile aldığı yardım parası iddiası ortalığı karıştırdı.

Suriye'den Almanya'ya giden adamın 4 eşi ve 23 çocuğu ile aldığı yardım parası iddiası ortalığı karıştırdı.

4 eşi ve 23 çocuğuyla Almanya'ya göç eden bir Suriyelinin ayda 30.000 Euro sosyal yardım aldığı iddiası internette ortalığı yeniden karıştırdı

Olay 2016 yılında, Bild ve Rhein-Zeitung'un 2015 yılında Rheinland-Pfalz'daki Montabaur'a gelen kalabalık bir Suriyeli aile hakkında haber yapmasıyla ortaya çıktı.

Temmuz 2023'te Facebook ve Tiktok'ta sözde sosyal yardım hakkında birçok paylaşım yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Federal İş Ajansı, 2019 yılının başlarında, 2017 yılında olası sosyal yardım miktarını ayrıntılı olarak hesapladı. Hesaplama sonucunda 10.062,82 Euro'luk bir meblağa ulaşıldı. Hesaplama 23 çocuk üzerinden yapıldı, ancak yine 2016'da basında çıkan haberlere göre bir çocuk bile Almanya'da yaşamıyor.
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Sığınmacılara Yardım Yasası kapsamındaki yardımlar üzerinden de hesaplama yapılsa 2019 yılında 30.000 Euro'ya ulaşmıyor. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (BMAS), o dönemde basından gelen bir soruya cevaben, en yüksek ihtiyaç seviyesindeki yardımların kişi başına 354 Euro olduğunu bildirdi.

30.000 Euro'nun 28 aile üyesine (bir erkek, dört kadın ve 23 çocuk) paylaştırılması durumunda, her bir kişinin ayda ortalama 1.070 Euro yardım alması gerekir. BMAS'ın bir sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Özel ihtiyaçları olan" tek başına yaşayan yetişkin bir kişi bu rakama ulaşabilir ve bunun dışında hiç kimsenin böyle bir yardıma ulaşmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

BMAS, 2023 yılında bekar yetişkinler için vatandaş geliri programı kapsamında mevcut standart ihtiyaçların aylık 502 avro, birlikte yaşayan partnerler için aylık 451 avro ve 18 yaşın altındaki çocuklar için 318 avro (6 yaş altı) ile 420 avro (14 ila 18 yaş altı) arasında olduğunu duyurdu. Buna ek olarak, barınma ihtiyaçları (konaklama ve ısınma) sadece makul harcamalar ölçüsünde dikkate alınıyor.

Eğer aile üyeleri sığınmacı ise ve bu nedenle Sığınmacı Yardım Yasası kapsamına giriyorsa, parasal miktarlar ikamet süresinin ilk 18 ayında daha da düşük oluyor. Bundan sonra standart Vatandaşlık Geliri oranları geçerli. Her iki durumda da sosyal ağlarda paylaşılan hesaplama tutmuyor.

Kaynak: Artı49

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