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Tam burs veren üniversiteler 2019 tam bursluluk oranları

Üniversite bölüm bursları son dakika haberi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre, vakıf üniversitelerinin tam bursluluk oranları da yer aldı. Peki Tam burs veren üniversiteler 2019 hangileri. Üniversite burs bölümleri ile burs veren devlet ve özel üniversiteler hangileri?

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
Tam burs veren üniversiteler 2019 tam bursluluk oranları

Üniversite bölüm bursları son dakika haberi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre, vakıf üniversitelerinin tam bursluluk oranları da yer aldı. Peki Tam burs veren üniversiteler 2019 hangileri. Üniversite burs bölümleri ile burs veren devlet ve özel üniversiteler hangileri?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, İbn Haldun Üniversitesi tüm öğrencilerine tam burs sağlayan tek üniversite oldu. Bu üniversiteyi, öğrencilerinin yüzde 20'sine tam burs veren Bilkent Üniversitesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi izledi. Bu üniversitelerin ardından, öğrencilerinin yüzde 19'una tam burs veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, yüzde 18'ine tam burs veren KTO Karatay Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi geldi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğrencilerinin yüzde 14'üne tam burs verirken, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 13'üne tam burs veren üniversiteler olarak listede yer aldı.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu için tıklayınız

 

 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
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  10. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu
  11. 2019-YKS Aday Başvuru Formu
  12. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
  13. 2019-YKS Başvuru Merkezleri

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