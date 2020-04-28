Tam buğday unlu peynirli ramazan pidesi nasıl yapılır? Tam Buğday Unlu Peynirli Ramazan Pidesi Tarifi en çok arananlar arasında.

"Pidenize sağlık katmaya var mısınız? Hadi gelin evde olduğumuz şu süreçte tam buğday unundan leziz ve sağlıklı bir pide yapalım."

Tam buğday unlu peynirli pide tarifi

Malzemeler:

5 su bardağı tam buğday unu

1 tatlı kaşığı kuru maya

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı su

1 adet yumurta beyazı

1 tatlı kaşığı tuz

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

İçi için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı:

Kuru mayayı, şekeri, ılık sütü ve ılık suyu bir kaba alın, maya eriyene kadar karıştırın ve 10 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin. Ardından zeytinyağını ekleyin, karıştırın.

Tuzu da ilave ettikten sonra unu aza azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur güzelce kıvam aldıktan sonra üzerini örtün ve en az 30 dakika mayalandırın.

Mayalanan hamuru 4 parçaya ayırın ve bu bezelerin de 15 dakika mayalanmasını bekleyin.

Hamuru elinizle açın, kenarları belirgin hale gelince hamurun üzerine kaşar peynirini serpin. Kenarlarına yumurta sarısı sürün ve diğer bezeyi de açarak üzerine koyun.

Aynı işlemi diğer bezeler için de yapın. Pidelerin üzerine yumurta sarısı sürün, çörek otu ve susam serpin.