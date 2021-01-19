Tam bitti derken sürpriz yaptı... İstabul'da kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul'da son 3 gündür etkili olan kar yağışı dün öğleden sonra etkisini yitirmişti. Kar yağışı İstanbul'da Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde öğlen saatlerinde tekrar başladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5-10 derece altında seyredecek.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Mevsim normallerinin 5-10 derece altında

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor.

Buzlanma ve don bekleniyor

Rüzgarın batı ve kuzeybatı, gece güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bölgelerimizde hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 3°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 7°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, -3°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sinop çevrelerinde karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, -1°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, -4°C

Çok bulutlu ve kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, doğusunun kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneydoğusunda yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Diyarbakır çevreleri, Mardin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Siirt ve Batman illerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİİRT °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor.