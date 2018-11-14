Tam bir vitamin deposu! İşte elmanın 8 faydası

Günlük olarak tükettiğimiz besin maddelerinden bir kısmını da meyveler oluşturuyor. Bu meyvelerden en çok tükettiklerimizden biri de elma… Gün içinde faydalarını bilmeden yediğimiz elma, bağışıklık sisteminden kalbi korumasına kadar bir çok noktada tam bir can simidi görevi görüyor…

İşte elmanın ispatlanmış 8 faydası:

Zayıflamak için idealdir. 1 elmada sadece 50 kalori vardır. İçerdiği "petkin" maddesinden dolayı "doyurucu olma özelliği" vardır. Düşük kalorili olduğundan, kilo aldırmadan doymanızı sağlar.

Öğle yemeği yemeden önce yenilen bir elma, bağırsaktaki bakteri oluşumu engeller ve kabızlığı önler.

C vitamini barındırdığından bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklardan korur.

Yemekten sonra yenildiğinde, dişlerin arasını temizlemiş olur ve dişlerinizi korur.

LDL(kötü) kolesterolü düşürür. Kolesterol probleminize de iyi gelir.

Kalp için oldukça faydalıdır ve kalbi korur.

Kan şekerinin aniden yükselmesine engel olan "petkin" maddesini içerir.

Demir eksikliğini giderir.

Ayrıca elmanın içinde birden fazla vitamin olması sebebiyle tam bir vitamin deposu görevi görür. İşte o vitaminler ve faydaları:

A vitamini

A vitamini göz, kemik, diş ve dişeti sağlığı için gereklidir. Vücudun dokuları onarmak için kullandığı A vitamini antioksidandır, hücreleri yeniler. Enfeksiyonlarla mücadelede önemli rol oynar.

E vitamini

E vitamini de güçlü bir antioksidandır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlıklı saç, cilt ve tırnaklar için de E vitamini gereklidir.

C vitamini

Elma önemli bir C vitamini kaynağıdır. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, hücreleri yeniler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kış aylarında vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Vücudun üretemediği bir vitamindir, besinler yoluyla alınmalıdır.

K vitamini

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan ve kemikleri güçlendiren K vitamini, sık tüketilen yeşil yapraklı sebzelerde de bulunur.

B6 vitamini

B6 vitamini vücudun proteinleri sentezleyebilmesini sağlar. Vücudun ayrıca nişasta, şeker, karbonhidratlar ile magnezyumu işleyebilmek, sinirler arasında iletişimi sağlayabilmek için B6 vitaminine ihtiyacı vardır.