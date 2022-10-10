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Dünya 'Tam bir vahşet' diyen Biden'dan Putin'e tehdit!
Dünya

'Tam bir vahşet' diyen Biden'dan Putin'e tehdit!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını 'vahşet' olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yaptırımların artacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 21:01:00 - 2022-10-10 21:11:53
'Tam bir vahşet' diyen Biden'dan Putin'e tehdit!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere gerçekleştirdiği geniş çaplı füze saldırılarını kınayarak, "Saldırılar Putin'in savaşının vahşetini bir kez daha gösteriyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere gerçekleştirdiği geniş çaplı füze saldırılarını kınayarak, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlar getirmeye devam edeceğini söyledi. Biden, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 64 kişinin yaralandığı saldırıları "tam bir vahşet" olarak nitelendirdi.

"Putin'in yasadışı savaşının tam vahşetini gösteriyor"

 

Biden, "ABD, bugün Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde gerçekleşen Rusya'nın füze saldırılarını şiddetle kınıyor. Bu saldırılar sivilleri öldürdü ve yaraladı. Hiçbir askeri amacı olmayan alanları hedefleyerek imha etti. Bu saldırılar, bir kez daha Putin'in Ukrayna halkına yönelik yasadışı savaşının tam vahşetini gösteriyor" dedi.

Bugünkü saldırıların ABD'nin Ukrayna halkının yanında "gerektiği kadar" durma taahhüdünü daha da güçlendirdiğini söyleyen Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte saldırganlığının bedelini Rusya'ya yüklemeye, Putin ve Rusya'yı vahşetlerinden ve savaş suçlarından sorumlu tutmaya ve Ukrayna güçlerinin ülkelerini ve özgürlüklerini savunması için gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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