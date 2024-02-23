Tam bir Ümit Özdağ performansı! CHP’li adaydan Türkmen çocuklara skandal sözler

CHP yaklaşan seçim öncesi klavyedeki bütün tuşlara basıyor.

Bir yandan bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti ile 'kent ittifakı' yapan CHP, diğer yandan faşist Ümit Özdağ'ı aratmıyor.

Veli Gündüz Şahin

SKANDALA TEPKİ YAĞIYOR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in sosyal medyaya düşen skandal videosu büyük tepki çekti.

Şahin'in, Irak Türkmeni çocukların karşısında sarf ettiği "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Gönderirim ben bunları memleketine. Bunun için benim adaylığımı çekseler bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olur" sözleri insanlıktan nasibini almamış dedirtti.

Görüntülerde azarlanan üç küçük çocuğun şaşkınlığı ve korktuğu görülüyor.

Şahin'in skandal sözlerinin üzerine ise; etraftaki yandaşların şakşakçılık yaptığı anlar da kameralara yansıdı. Şahin'in sözleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.