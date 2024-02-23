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Gündem Tam bir Ümit Özdağ performansı! CHP’li adaydan Türkmen çocuklara skandal sözler
Gündem

Tam bir Ümit Özdağ performansı! CHP’li adaydan Türkmen çocuklara skandal sözler

Yeniakit Publisher
2024-02-23 10:41:00 - 2024-02-23 10:45:37

CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, faşist Ümit Özdağ'a özendi. Şahin Irak Türkmeni üç çocuğu ırkçı söylemlerle aşağılayarak seçim çalışmasına alet etti. Şahin'in 'Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, gönderirim bunları' şeklindeki rezil sözlerine tepki yağdı.

CHP yaklaşan seçim öncesi klavyedeki bütün tuşlara basıyor.

Bir yandan bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti ile 'kent ittifakı' yapan CHP, diğer yandan faşist Ümit Özdağ'ı aratmıyor.

Veli Gündüz Şahin

SKANDALA TEPKİ YAĞIYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in sosyal medyaya düşen skandal videosu büyük tepki çekti.

Şahin'in, Irak Türkmeni çocukların karşısında sarf ettiği "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Gönderirim ben bunları memleketine. Bunun için benim adaylığımı çekseler bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olur" sözleri insanlıktan nasibini almamış dedirtti.

Görüntülerde azarlanan üç küçük çocuğun şaşkınlığı ve korktuğu görülüyor.

Şahin'in skandal sözlerinin üzerine ise; etraftaki yandaşların şakşakçılık yaptığı anlar da kameralara yansıdı. Şahin'in sözleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.

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Yorumlar

A g

Turkmene müslümana düşman olur PKK p.clerine kucak açar bu ikiside

Bülent

Yahu buna ne denir bilemedim
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