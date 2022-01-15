Tam bir şifa deposu! Anadolu propolisi, Covid-19'a karşı birebir

Yapılan bilimsel çalışmalar Anadolu’nun şifa kaynağı propolisin, Covid-19'a karşı adeta bir ilaç gibi etki ettiğini tespit etti.

Anadolu propolisi nedir?

Arı ürünleri dediğimizde ilk akla gelen bal olsa da bunun yanında etkinliği ve popülerliği ile propolis de öne çıkmaktadır. Dünya üzerinde Brezilya, İran, Arabistan gibi çok farklı coğrafyalardan elde edilen propolisler mevcuttur. Anadolu propolisi dediğimiz çeşit ise ve Türkiye coğrafyasının zengin bitki örtüsü sayesinde içeriği ve besleyiciliği yüksek bir ürün olarak öne çıkmaktadır. 4 mevsimi yaşayan ve farklı iklim çeşitlerinin bir arada görülebildiği bu coğrafyadaki çeşitlilik ürün kalitesini arttırmaktadır.

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antienflamatuvar, antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır.

Tam bir şifa deposu! Covid-19'a karşı birebir

Tam bir şifa kaynağı olan ve son yıllarda çokça tüketilmeye başlanılan propolisin, Covid-19'a karşı da etkili olduğu ortaya çıktı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp kliniklerinde yürütülen bilimsel çalışmaya göre Covid-19 enfeksiyonuna karşı Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyuculuk sağladığı tespit edildi. Yapılan bilimsel çalışmaların Anadolu propolisinin, kovid-19 pandemisinde yararlanılabilecek etkili doğal bir gıda olduğu belirtildi.

Doç. Dr. Engin Celep de propolisin, doğal bir arı ürünü olduğunu bildirerek, "Yüksek oranda polifenolik bileşen içerir ve buna bağlı olarak antioksidan aktivite gösterir. Coğrafyamızdan elde edilen diğer arı ürünleri gibi propolis de, zengin polifenolik profile ve besin içeriğine sahiptir. Anadolu propolisinin içeriğinde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulunur. Bu bileşenler yüksek antioksidan ve antienflamatuvar özellikte olup bağışıklık sistemimizi destekler.

Nefes darlığının iyileşmesinde etkili

Yürütülen bilimsel araştırmalar, Anadolu propolisinin solunum yolu hastalıkları, üriner sistem enfeksiyonları, gastrointestinal hastalıklar, cilt hastalıkları, yara ve yanıklar, kanser, diyabet ve son olarak Covid-19 tedavisinde fayda sağladığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Beslenmemize nasıl dahil edebiliriz? Beslenme üzerine etkileri neler? Propolis nasıl kullanılır?

-Damla ürününden yetişkinler için günde 20 damla, çocuklar için günde 10 damla

-Suda çözünür olanı su, süt, meyve suyu, çay, kahve vb. içeceklerinize damlatarak tüketebilirsiniz.

-Suda çözünmeyen propolisi de bal, yoğurt, ekmek, pekmez vb. gıdalara damlatarak tüketebilirsiniz.

-Propolisli ballı karışım ürünleri de günde 1 tatlı kaşığı doğrudan veya ılık süt, yoğurt gibi gıdalara karıştırılarak tüketilebilir.