Tam anlamıyla Çin'den 8 milyon TL’lik çıkış: HONGQI E-HS9 için Türkiye satış bilgileri: Talebe göre İstanbul'a gelecek

Lüks elektrikli HONGQI E-HS9, Türkiye’de satışa sunulan en pahalı Çin merkezli otomobil modelleri arasında yer alıyor.

Türkiye fiyatı tam 8 milyon TL olan HONGQI E-HS9, burada aktarıldığı kadarıyla Türkiye’ye ilk etapta toplam 75 adet getirilecek. Açıklamaya göre büyük araç için beş yıl 150.000 km garanti, sekiz yıl 160 bin km batarya garantisi ve iki yıl 5 servis garantisi gibi hizmetler sunuluyor. Sayısı halka arza olan talebe göre şekillenecek. Talep patlaması olup yükseliş sürüyor ise ilk aşamada sadece İstanbul’a gidilip alınabilecek aracın, aktarıldığı kadarıyla talebe göre daha çok stoğu gelebilir ve farklı şehirlere bayilikler de verilebilir.

Tüm tasarım detaylarını yukarıdaki galeride görebileceğiniz HONGQI E-HS9, verilen bilgilere göre 99 kWh pil üzerine kuruluyor ve elektrik motorlarıyla 551 beygir güç ile 750 Nm tork getiriyor. 0’dan 100 km/s hıza 5 saniyede çıkabildiği söylenen araç, dört çeker yapıda ve yedi kişilik bir seçenek. Araç hakkında Hongqi’nin Orta Doğu Direktörü Cheng Zhang, “Hongqi’nin tüm araçları yüksek kaliteli, son teknoloji özelliklerle donatılmış, sürüş kontrolü ve güvenliği entegre ederken lüks ve konforu ön planda tutan modeller yaratmak için global lider markalarla aynı üretim standartlarını benimsemiştir.

Ayrıca log-com'un aktardığı bilgide: Hongqi birçok yönden benzersiz bir marka, Orta Doğu pazarı çerçevesinde Türkiye’de markamızı yollarda görmek mutluluk verici olacak.” dedi. D ve D Motorlu Araçlar A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya ise, “Markayı ülkeye getirme kararımı tetikleyen faktörlerden en önemli olanları Hongqi’nin kalitesinden ve gelecek vizyonundan çok etkilendim, elektrikli bir otonom olmasından kaynaklı doğan sürdürülebilirlik kavramına olan katkısının takdir edilesi olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.