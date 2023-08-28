  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çanakkale'de yangın ile ilgili Vali Aktaş'tan paylaşım: Etkilenenlerin her türlü yanındayız, maddi destek sağlanacak!

TEKNOFEST için geri sayım! Bakan Kacır'dan paylaşım

Türkiye'ye kuru yemiş ihracatı: 1 Milyar doları aşan servet kazandırdı! ABD talebi öne çıkıyor! İşte rakam açıklandı

ABD'li senatörden Türkiye'ye skandal tehdit! Rumlardan madal bile almıştı

Mısır'da yeni örnek proje oldu: Camileri aydınlatmak için güneş enerjisi hamlesi! Karar verdi, hedef alındı

Zelenskiy'den tartışma çıkaran savaş sözleri! İsrail'i örnek verdi

Nijer'in Fransa'ya verdiği 48 saatlik süre doldu

Çin'den Libya hamlesi! Şi Cinping talimatı verdi

CHP'de sıradan bir gün! Küfürler havada uçuştu

İsrail'i böyle uyardılar: Liderlerimizi hedef alırsa bedelini öder
Otomotiv Tam anlamıyla Çin'den 8 milyon TL’lik çıkış: HONGQI E-HS9 için Türkiye satış bilgileri: Talebe göre İstanbul'a gelecek
Otomotiv

Tam anlamıyla Çin'den 8 milyon TL’lik çıkış: HONGQI E-HS9 için Türkiye satış bilgileri: Talebe göre İstanbul'a gelecek

Yeniakit Publisher
2023-08-28 11:16:00 - 2023-08-28 11:27:24
Tam anlamıyla Çin'den 8 milyon TL’lik çıkış: HONGQI E-HS9 için Türkiye satış bilgileri: Talebe göre İstanbul'a gelecek

Lüks elektrikli HONGQI E-HS9, Türkiye'de satışa sunulan en pahalı Çin merkezli otomobil modelleri arasında yer alıyor. Enerji tasarruflu araç için ilk aşamada sadece İstanbul'a gidilip alınabilecek aracın, aktarıldığı bilgisi kadarıyla talebe göre daha çok stoğu Türkiye'de resmen İstanbul’un o şirketlerine gelebilir ve farklı şehirlere bayilikler de olabilir bilgisi geldi! Eşi benzeri yok...

Lüks elektrikli HONGQI E-HS9, Türkiye’de satışa sunulan en pahalı Çin merkezli otomobil modelleri arasında yer alıyor.

Türkiye fiyatı tam 8 milyon TL olan HONGQI E-HS9, burada aktarıldığı kadarıyla Türkiye’ye ilk etapta toplam 75 adet getirilecek. Açıklamaya göre büyük araç için beş yıl 150.000 km garanti, sekiz yıl 160 bin km batarya garantisi ve iki yıl 5 servis garantisi gibi hizmetler sunuluyor. Sayısı halka arza olan talebe göre şekillenecek. Talep patlaması olup yükseliş sürüyor ise ilk aşamada sadece İstanbul’a gidilip alınabilecek aracın, aktarıldığı kadarıyla talebe göre daha çok stoğu gelebilir ve farklı şehirlere bayilikler de verilebilir.

Tüm tasarım detaylarını yukarıdaki galeride görebileceğiniz HONGQI E-HS9, verilen bilgilere göre 99 kWh pil üzerine kuruluyor ve elektrik motorlarıyla 551 beygir güç ile 750 Nm tork getiriyor. 0’dan 100 km/s hıza 5 saniyede çıkabildiği söylenen araç, dört çeker yapıda ve yedi kişilik bir seçenek. Araç hakkında Hongqi’nin Orta Doğu Direktörü Cheng Zhang, “Hongqi’nin tüm araçları yüksek kaliteli, son teknoloji özelliklerle donatılmış, sürüş kontrolü ve güvenliği entegre ederken lüks ve konforu ön planda tutan modeller yaratmak için global lider markalarla aynı üretim standartlarını benimsemiştir.

Ayrıca log-com'un aktardığı bilgide: Hongqi birçok yönden benzersiz bir marka, Orta Doğu pazarı çerçevesinde Türkiye’de markamızı yollarda görmek mutluluk verici olacak.” dedi. D ve D Motorlu Araçlar A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya ise, “Markayı ülkeye getirme kararımı tetikleyen faktörlerden en önemli olanları Hongqi’nin kalitesinden ve gelecek vizyonundan çok etkilendim, elektrikli bir otonom olmasından kaynaklı doğan sürdürülebilirlik kavramına olan katkısının takdir edilesi olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu. 

Mısır'da yeni örnek proje oldu: Camileri aydınlatmak için güneş enerjisi hamlesi! Karar verdi, hedef alındı
Mısır'da yeni örnek proje oldu: Camileri aydınlatmak için güneş enerjisi hamlesi! Karar verdi, hedef alındı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mısır'da yeni örnek proje oldu: Camileri aydınlatmak için güneş enerjisi hamlesi! Karar verdi, hedef alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'da yeni örnek proje oldu: Camileri aydınlatmak için güneş enerjisi hamlesi! Karar verdi, hedef alındı
Dünya

Mısır'da yeni örnek proje oldu: Camileri aydınlatmak için güneş enerjisi hamlesi! Karar verdi, hedef alındı

Mısır TV'nin Birinci Kanalı'na verdiği röportajda bakanlık sözcüsü şunları söyledi: Bu proje, hükümetin temiz ve yenilenebilir enerjiye odak..
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon konusu BBCS olacak! Çok önemli tüyolar hakkında bilgiyi verdiler!
Medya

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon konusu BBCS olacak! Çok önemli tüyolar hakkında bilgiyi verdiler!

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman başlıyor? Rolü ile ekranlara gelen Oktay Kaynarca olacak mı sorusu ve Ben Bu Cihana Sığmazam yeni..
Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir
Sağlık

Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir

Bilim insanları yapılan çalışmasının neticesini duyurdu: Çin'de Aralık 2022'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ortaya çıkan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23