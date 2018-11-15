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Tam 747 litre... Ankara'da ele geçirildi!

Ankara'da kaçak akaryakıt satışı yapanlar yakalandı. Operasyonda 747 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:47
Tam 747 litre... Ankara'da ele geçirildi!

Ankara'da kurdukları seyyar istasyonla kaçak akaryakıt satışı yapan iki kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda, 747 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre yolu Eryaman kavşağında seyyar akaryakıt tankeri taşıyan minibüsten bir tıra yakıt ikmali yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu yere gelen polis ekipleri, 06 GSF 07 plakalı minibüste bulunan fiber tanktan bir tıra santrifüj motorlu ve ucu vanalı hortum düzeneği ile akaryakıt ikmali yapıldığını tespit etti.

Minibüsteki tankerde 747 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Olayla ilgili D.Ö. ve İ.E. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalafetten işlem yapılırken akaryakıta da el konuldu.

Şüphelilerden D.Ö'nün ilgili kanuna muhalefet etmekten 6 suç kaydının olduğu belirlendi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:47
  1. Ankara
  2. kaçak akaryakıt

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