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Ekonomi Tam 694 milyon ton! Türkiye'den dünyanın en büyük ikinci keşfi
Ekonomi

Tam 694 milyon ton! Türkiye'den dünyanın en büyük ikinci keşfi

Yeniakit Publisher
2023-05-12 23:36:00 -
Tam 694 milyon ton! Türkiye'den dünyanın en büyük ikinci keşfi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Fatih Dönmez, 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfi hakkında konuştu. Dönmez, 'Dünyanın ikinci en büyük keşif bizim ülkemizde. Nadir toprak elementi adından da anlaşılacağı üzere yeryüzünde nadiren bulunan elementler var. Onlardan 17 tanesi nadir olarak bulunuyor yeryüzünde. Hamdolsun ikinci en büyük keşif bizim ülkemizde. Birincisi Çin'de, ikincisi de burada. O 17 elementin hemen hepsi de bu sahada var. İlk etapta ekonomik olarak 6-7 tanesini üreteceğiz, zaman içerisinde diğerlerini de üreteceğiz' ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, 24 TV ekranlarında keşifler hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.

Seryum maddesi hakkında da çeşitli açıklamalar yapan Bakan Dönmez, "Orada diyelim ki seryum gibi bir madde var nerede kullanılıyor, cep telefonlarımızda ekrana dokunmatik özelliğini veren madde seryum yoksa aslında cam o. Dokunmatik, hayatımızı kolaylaştırdı tuşları unuttuk. Bilim adamlarımız çalıştı cama bu maddeyi koyunca camın özelliğini değiştirdiler, orada bir sensör oluşmuş oldu onu da kullanıyoruz şu anda. Tabletlerde, dokunmatik olan her yüzeyde bu seryum kullanılıyor. Onun dışında çok güçlü mıknatıs elde etmek için kullanılan bir araç daha var örneğin rüzgâr türbinlerinin içerisinde kullanılıyor güçlü mıknatıslar." ifadelerini kullandı.

"Petrol ve bu çağda stratejik emtialar ne olacak sorusu var." diyen Dönmez, "Petrol ve gazın yerini ne alacak? İşte bu kritik elementler olabilir. Paranızla da alamayabilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda Çin ki en büyük tedarikçilerden birisi. Ben dedi artık bu malzemelerin ihracatını özel izne tabi tutacağım dedi. Nerede, niçin kullanacağınızı soracağım ona göre kiloyla tonla adeta gramla vereceğim demektir. Batı dünyası teknolojinin gelişmesine liderlik yapıyor. Avrupa, Amerika, Güney Kore, Asya'da da Japonya, Kore yine Çin başta olmak üzere çalışan bilim adamları yeni malzemeler ürünler daha doğrusu geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü laboratuvar ölçeğinde herkes her şeyi biliyor, bilim adamları bunlar üzerinde çalışıyor. Bilim adamlarının bir sınırı yok. O dünyada var olan maddelerin hepsine erişebilirliğini düşünür. Bir ürüne farklı özellikler katmak arzusundadır. Bugün mesela savunma sanayisinde neyi konuşuyoruz savaş uçaklarının radarda görünmemesi. O da ayrı bir teknik mesela. Kullanılan malzemeler, boyalar, şekli gibi birçok özellikler var." dedi.

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