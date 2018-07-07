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Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde generaller de var...

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından 162 olarak açıklanan firari asker sayısı 466'ya yükseldi. Bunların 417'si subay, 49'u astsubay. Firariler arasında 8 general ve amiral bulunuyor. Batılı ülkelerde himaye gören askerler Türkiye aleyhine lobi yapıyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:37
Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde generaller de var...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üniformalı terörist Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri deşifre edildikçe firarilerin sayısı da artıyor.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından 162 olarak açıklanan firari asker sayısı 466'ya yükseldi. Bunların 417'si subay, 49'u astsubay. Firariler arasında 8 general ve amiral bulunuyor. Batılı ülkelerde himaye gören askerler Türkiye aleyhine lobi yapıyor.

224'Ü KARA KUVVETLERİ PERSONELİ

Yeni Şafak'ın haberine göre Kuvvetlere dağılımına bakıldığında ise firardaki hain askerlerin 224'ü karacı, 143'ü havacı 99'u ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli...

BATILI ÜLKELERDEN BESLENİYORLAR

FETÖ'cü firari subay ve astsubayların çoğunluğu Batılı ülkelerde bulunuyor. Buralarda himaye görüyor ve hatta dış ülke askeri lojmanlarında ikamet ettiriliyorlar. FETÖ'cü firariler bulundukları ülkelerde Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunuyorlar. FETÖ ile mücadeleyi sulandıran çalışmalara imza atıyorlar. 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:37
  1. TSK
  2. Fethullah Gülen
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. firari askerler
  5. Firar

YORUM YAZ

  • OkanOkan21 dk önce
    Nerede Ne kadar FETÖCÜ varsa ...
  • Ahmet ÖzAhmet Öz37 dk önce
    .....
  • Sapıko ManyaklarSapıko Manyaklar31 dk önce
    Acaba Gülen' in atletini ya da donunu koklamaya nail olabildiler mi ki? Ya da ne bileyim bir ısırık hurma...
  • Aslan akbeyAslan akbey29 dk önce
    korkarım ki bu askerler milli sırlarımızı bu ülkelere yada bu ülkelerde görüştükleri amerikan-alman-ingiliz-çin-rus-iran ve araplara satıyorlardır. yeni sistemle birlikte inşşallah çoğu gizli askeri üs- cephanelik-kişi-koltuk-veriler falan değişir inşaallh yani bunların bildikleri eskimiş olur. ama uydularımızın ayarları şifreleri falan inşallah bu hainlerin bildikleri değildir.. yanlışları da olsa milli duruşu olan vatan sevdalısı askerlerimizi harcamamalıyız. çünkü insan kişilere karşı hata yapabilir.birini dövebilir, sövebilir ama devletine ve milletine hata yapmaz. çok kolay adam harcıyoruz sudan sebeplerle. sonra o makamlara bu fetöcüler geliyır. iyice incelenmeli, kadın iftirasıyla, uyuşturucu,alkol bilmem neden dolayı atılan, yada rütbesi düüşülen diplomat askerler tekrar incelenmeli . ve onların yerine gelenler incelenmeli. ortada sinsi planlar var gibi sanki.
  • Mevlut KocamanMevlut Kocaman31 dk önce
    Ve siz hala Orgeneral Bir ile Genekurmay baskanlarini 28 Subat nedeni ile mahkum ediyorsunuz? Allah akil fikir versin..Sizin Fetöcü olmadiginiza kim inanir? Fetö sizin sayenizde orduyu böldü ve ülkenin tüm mahrem sirlarini ABD ye tasidi....Suiclu aramayin.Suclu dini siyasallastiran AKP dir..
  • Ucak, helikopter?Ucak, helikopter?18 dk önce
    Kac tane ucak helikopter tank vs asgeri arac eksik? Mesela Kayip F16 sayisi kaç, 18 mi, 42 mi?
  • Hukukuna tabi Hukukuna tabi 20 dk önce
    Hukukuna tabi oldugumuz Bati ulkelerinde himaye ediliyor ve Turkiye aleyhine calisiyorlar!? Neden infaz timleri kurup hepsini bulunduklari yerde gebertmiyoruz?
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