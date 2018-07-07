Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde generaller de var...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üniformalı terörist Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri deşifre edildikçe firarilerin sayısı da artıyor.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından 162 olarak açıklanan firari asker sayısı 466'ya yükseldi. Bunların 417'si subay, 49'u astsubay. Firariler arasında 8 general ve amiral bulunuyor. Batılı ülkelerde himaye gören askerler Türkiye aleyhine lobi yapıyor.

224'Ü KARA KUVVETLERİ PERSONELİ

Yeni Şafak'ın haberine göre Kuvvetlere dağılımına bakıldığında ise firardaki hain askerlerin 224'ü karacı, 143'ü havacı 99'u ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli...

BATILI ÜLKELERDEN BESLENİYORLAR

FETÖ'cü firari subay ve astsubayların çoğunluğu Batılı ülkelerde bulunuyor. Buralarda himaye görüyor ve hatta dış ülke askeri lojmanlarında ikamet ettiriliyorlar. FETÖ'cü firariler bulundukları ülkelerde Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunuyorlar. FETÖ ile mücadeleyi sulandıran çalışmalara imza atıyorlar.