Tam 4 saat… İsmail Küçükkaya’nın rezilliği ortaya çıktı

FOX TV'de 'Çalar Saat' isimli sabah haberleri programının sunuculuğunu yapan her fırsatta hükümeti hedef alan İsmail Küçükkaya kısıtlamaya rağmen Cihangir'de bir mekanda bir kadın ile görüntülendi. Elinde pasta ile içeri giren ve bir kadınla gayrimeşru ilişki yaşadığı öne sürülen Küçükkaya 4 saat içeride kalırken, çıkışta flaşların patlaması ile şoke oldu. Genç kadın paniğe kapılırken, İsmail Küçükkaya, muhabirlere 'Siz hangi gazetelere bağlısınız?' diye sordu. Küçükkaya, 'Doğum günü kutlaması mı yaptınız?' sorusunu yanıtsız bıraktı.

Kelebek'te yer alan habere göre; patlayan flaşlarla panikleyen genç kadın, hemen Küçükkaya'nın yanından uzaklaştı. Ünlü sunucu muhabirlerin yanına gelerek, "Sizler hangi gazetelere bağlısınız?" diye sordu. Bunun üzerine, 'Bizim size sorularımız var İsmail Bey." diyen muhabirler 20 Ocak doğum günü olan İsmail Küçükkaya'ya, "Saat 18.30'da elinde pasta ile girdiğiniz mekanda 4 saat kaldınız. Kutlamamı yaptınız?" sorusunu yöneltti.

Soruya yanıt vermeyen İsmail Küçükkaya, kız arkadaşı ile birlikte özel şoförünün kullandığı araca binerek uzaklaştı.