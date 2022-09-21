Tam 20 adet! Türk SİHA'ları o ülkeye ihraç edildi

Reuters haber ajansı tarafından aktarıldığı üzere Baykar, Eylül ayında 20 adet Bayraktar TB2 SİHA’yı BAE’ye teslim etti. İki Türk kaynağına dayandırılan habere göre iki ülke arasındaki diplomatik yumuşama sonrası daha fazla SİHA BAE’ye satılabilir.

2 sene öncesine kadar Libya’ya ihraç edilen Bayraktar TB2’ler BAE destekli güçlerin saldırısını püskürtmek için kullanılıyordu. Libya’daki iç savaş, geçen yıl bir uzlaşmaya varana kadar, iki ülkenin Orta Doğu’da on yıl süren sert bir nüfuz savaşı verdiği birkaç sahneden biriydi.

Askeri kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri ve müttefiki Suudi Arabistan’ın İran ve onun vekil güçlerinden kaynaklanan artan bir güvenlik tehdidine karşı koymak için Türkiye ile olan yakınlaşmasını güçlendirmeyi umduğunu söylüyor. Her iki Körfez Arap petrol ülkesi de şehirlere ve petrol tesislerine yönelik Yemen’deki İran yanlısı Husi savaşçılarını suçladıkları insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Görüşmelerden haberdar olan bir kaynak, Abu Dabi ve Riyad’ın satın alımlar için müzakerelere devam ettiğini aktardı. Kaynak, "BAE ile müzakereler sırasında 20 silahlı insansız hava aracını hızlı bir şekilde teslim etmeye karar verdiler" dedi ve bu ayın başlarında söz konusu SİHA’ların transfer edildiklerini de sözlerine ekledi.

Reuters’a göre üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne bazı insansız hava araçları teslim ettiğini ve BAE’nin daha fazlasını istediğini doğruladı. Yetkili, Suudi Arabistan’ın da silahlı insansız hava araçları satın almak ve bunları üretmek için bir fabrika kurmak istediğini söyledi.

Kaynak, İran İHA’ları Shahed ve Muhacir’in TB2’lerin “gerçek zamanlı işleme ve doğruluğuna sahip olmasa da bazı özelliklerine sahip” olduğunu söyledi. Bu kapsamda kaynak, “Suudiler ve BAE bunu yapmak istiyor. TB2 SİHA’lar ihraç edilirse İran İHA’larının etkinliğini ortadan kaldırılabilir” dedi.

DefenceTürk