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Gündem Tam 150 ton! “Çevreci” CHP bakın neler yapmış neler
Gündem

Tam 150 ton! “Çevreci” CHP bakın neler yapmış neler

Yeniakit Publisher
2024-09-23 14:27:00 -
Tam 150 ton! "Çevreci" CHP bakın neler yapmış neler

CHP'li Ortahisar Belediyesi'ne 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü gerekçesiyle 2 milyon 598 bin TL ceza uygulandı.

Ortahisar Belediyesi’nin ilçede biriken çöpleri yol kenarına döktüğü yönündeki ihbarlar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Çukurçayır Mısırlı Mahallesi’nde yapılan denetimde, Ortahisar Belediye Başkanlığı’na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel atığı yol kenarına döktüğü tespit edildi. Ayrıca araçların, çöpleri bu alana dökmeye devam ettiği belirlendi. Ortahisar Belediye Başkanlığı’na ilgili Çevre Kanunu’na istinaden 2 milyon 598 bin TL ceza kesildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü, hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu’na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

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Yorumlar

misafir

Ortahisar nerede?

CHP=COP CUKUR CAMUR YOLSUZLUK TORPILLI BANKAMATIK MEMUR ATAMA

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