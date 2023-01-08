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Dünya Talihsiz kaza! İki metro çarpıştı
Dünya

Talihsiz kaza! İki metro çarpıştı

Meksika’da iki tren çarpıştı. Olayda 1 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 08:52:00 -
Talihsiz kaza! İki metro çarpıştı

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyinde, iki metro treninin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

Yetkililer, başkent metrosunun 3. hattı olarak geçen La Raza ile Potrero istasyonları arasında iki trenin çarpıştığını bildirdi.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Meksiko Güvenlik Bakanı Omar Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, yaralılara ilişkin güncellemenin yapılacağını duyurdu.

Kaza nedeniyle metro seferlerinin durdurulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da can kaybı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Bana verdikleri bilgiye göre maalesef bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı var. Başsağlığı ve dayanışma diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede, en son Mayıs 2021'de meydana gelen metro kazasında 26 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

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