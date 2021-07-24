Taliban’dan yeni açıklama: Savaşı karşı taraf şiddetlendiriyor

Taliban, ABD'nin Afganistan'da düzenlediği bombardımanlara dair bir açıklama yayınladı.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından sosyal medya üzerinden servis edilen açıklamada, ABD'nin geçtiğimiz gün ülkenin güneyindeki Hilmend ve Kandahar illerinde hava saldırıları düzenlediği, saldırılarda sivillerin ve Taliban mensuplarının hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırının sonuçları olacağı ifade edilirken, Kabil hükümetinin de Taliban'a karşı saldırıları artırma kararı aldığı hatırlatıldı. Önümüzdeki aylarda artacak olan askeri tansiyonun sorumlusunun hükümet olduğu belirtildi.

"Savaşı karşı taraf şiddetlendiriyor"

Taliban, kendilerinin barış görüşmelerine ve barış sürecine atıf yapmasına rağmen, ABD ve Kabil hükümetinin savaşın devamından yana olduğunu savundu.

Açıklamada, mevcut durumda uzmanların, siyasi analistlerin, medyanın ve diğer insanların, savaşın şiddetlenmesinde sorumlu olan tarafın kim olduğunu görmesi gerektiği dile getirildi.

ABD'nin saldırıları

ABD geçtiğimiz gün Afganistan'da Taliban'a yönelik hava saldırıları düzenledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Kabil hükümeti birliklerine destek için Taliban'ı hava saldırılarıyla hedef aldı.

ABD'li yetkililer saldırıları doğrularken, hava saldırılarına dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

"Birçok ilde hava saldırısı düzenlendi"

Yerel kaynaklar, ABD savaş uçaklarının başta Hilmend, Kandahar ve Vardak illeri olmak üzere birçok bölgede Taliban'a hava saldırıları düzenlediğini doğruladı.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD savaş uçakları Taliban mensuplarına, topçu bataryalarına ve araçlarına yönelik saldırılar düzenledi.

Bu saldırılarla Taliban ilerleyişinin durdurulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Saldırılar nereden düzenlendi?

ABD'nin hava saldırılarını hangi konumdan düzenlediği de tartışılan bir diğer bilgi oldu.

Pentagon Sözcüsü Kirby birkaç gün önce, ABD'nin Afganistan'dan savaş uçaklarını çektiğini açıklamıştı.

Bu kapsamda saldırıların Afganistan'daki hava üslerinden değil, Körfez'de bulunan askeri üsler üzerinden düzenlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu saldırılar son süreçte ABD'nin Taliban'a yönelik en kapsamlı saldırıları oldu.

Bu yılın başlarında da ABD güçleri Taliban'ı hedef alan bazı hava saldırıları gerçekleştirmiş, Taliban bu saldırılara ABD'ye ait askeri merkezleri füzelerle vurarak yanıt vermişti.

Kaynak: Mepa News