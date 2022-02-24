  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Taliban'dan Ukrayna açıklaması!
Dünya

Taliban'dan Ukrayna açıklaması!

Taliban Hükümeti, Ukrayna'daki Afgan vatandaşlarına çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 13:16:00 - 2022-02-24 13:21:53
Taliban'dan Ukrayna açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin'in açıklamasının ardından Ukrayna'ya peş peşe saldırılar düzenlendi. Saldırılar sonrasında ülkeler, Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı yaptı.

Taliban Hükümeti de, Ukrayna'daki Afgan vatandaşlarının, hayatlarının tehlikede olduğu gerekçesi ile acilen ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Putin Kiev'i vurdu! Kaçış başladı
Putin Kiev'i vurdu! Kaçış başladı

Dünya

Putin Kiev'i vurdu! Kaçış başladı

Simpsonlar'ın Rusya tahmini gündem oldu! Dünya bunu konuşuyor
Simpsonlar'ın Rusya tahmini gündem oldu! Dünya bunu konuşuyor

Dünya

Simpsonlar'ın Rusya tahmini gündem oldu! Dünya bunu konuşuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay