Taliban'dan Ukrayna açıklaması!
Taliban Hükümeti, Ukrayna'daki Afgan vatandaşlarına çağrı yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Putin'in açıklamasının ardından Ukrayna'ya peş peşe saldırılar düzenlendi. Saldırılar sonrasında ülkeler, Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı yaptı.
Taliban Hükümeti de, Ukrayna'daki Afgan vatandaşlarının, hayatlarının tehlikede olduğu gerekçesi ile acilen ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.