Taliban'dan Türkiye'ye ilk mesaj: İyi ilişkiler istiyoruz
Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Türkiye’nin kendileri için kardeş ülke olduğunu ve iki ülke arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirtti. Şahin, “Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz” dedi.
Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Türkiye’nin kendileri için kardeş ülke olduğunu ve iki ülke arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirtti.
Afganistan’da kurulacak hükûmetin dünyadaki düzene uyum sağlayacağını söyleyen Taliban Sözcüsü, “Bölgede herkesle uyum içinde olacağız. Temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz” dedi.