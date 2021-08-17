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Gündem Taliban'dan Türkiye'ye ilk mesaj: İyi ilişkiler istiyoruz
Gündem

Taliban'dan Türkiye'ye ilk mesaj: İyi ilişkiler istiyoruz

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Türkiye’nin kendileri için kardeş ülke olduğunu ve iki ülke arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirtti. Şahin, “Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 08:02:00 -
Taliban'dan Türkiye'ye ilk mesaj: İyi ilişkiler istiyoruz

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Türkiye’nin kendileri için kardeş ülke olduğunu ve iki ülke arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirtti.

Afganistan’da kurulacak hükûmetin dünyadaki düzene uyum sağlayacağını söyleyen Taliban Sözcüsü, “Bölgede herkesle uyum içinde olacağız. Temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz” dedi.

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