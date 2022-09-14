Taliban'dan, Pençşir'deki teröristlere karşı dev operasyon
Afganistan İslam Emirliğine bağlı askerler başkent Kabil yakınlarındaki Pençşir vilayetinde kendilerine Ulusal Direniş Cephesi adını veren asilere karşı operasyon gerçekleştirdi.
İslam Emirliği hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, Pençşir vilayetinin Ruha, Dere ve Afşar bölgelerinde Ulusal Direniş Cephesi üyelerine yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.
Operasyon sırasında yaşanan çatışmalarda 40 asinin öldürüldüğünü söyleyen Mücahid, 101 kişinin de yakalandığını belirtti.
Başkent Kabil'in 15 Ağustos 2021 günü ABD işgalinden kurtarılmasıyla Afganistan İslam Emirliği devlet olarak kurulmuş ancak Pençşir vilayeti İslam Emirliği yönetimini kabul etmemişti.
İslam Emirliği'nin "savaşsız çözüm" müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanınca Pençşir'e yönelik operasyon başlattı ve vilayeti 6 Eylül 2021'de hakimiyetine aldı.
Böylece ülkedeki tüm vilayetler İslam Emirliğin'nin kontrolüne geçti.