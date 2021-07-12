Taliban’dan Pakistan açıklaması: Bize hiçbir şey dikte edemez!

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcülerinden Suheyl Şahin, son dönemde Pakistan ile ilgili artan söylemlere ilişkin bir açıklamada bulundu.

Pakistan'ın Geo News kanalına konuşan Şahin, Pakistan devletinin kendilerine hiçbir şeyi dikte edemeyeceğini söyledi.

"Kardeşçe ilişkiler istiyoruz"

Pakistan yönetiminin barış sürecinde Afgan halkına destek olabileceğini, ancak Taliban'a hiçbir şey dikte edemeyeceğini savunan Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşçe ilişkiler istiyoruz. Onlar bizim komşumuz, Müslüman bir ülkeler ve tarihi, dini ve kültürel olarak ortak değerlerimiz var.

Bize barış sürecinde yardımcı olabilirler ancak, kendi görüşlerini bizlere dikte edemezler, empoze edemezler. Bu aynı zamanda uluslararası ilkelere de aykırı bir durumdur."

Şahin, aynı zamanda bir "İslam Emirliği"ne sahip olmanın, Afgan halkının hakkı olduğunu vurguladı.

Bir süredir, Pakistan'ın Afganistan'da bir emirlik kurulmasından yana olmadığı ifade ediliyor, aynı zamanda Pakistan yönetimine Taliban'a baskı kurma çağrıları yapılıyordu.