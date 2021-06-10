Taliban’dan onlara genel af: Ülkeyi terk etmeyin, sizi affettik!

Taliban kaynaklarınca yapılan açıklamada, geçmişte Afganistan'da işgal güçleriyle birlikte çalışmış olan bu ülke vatandaşlarının, pişmanlık yasasından yararlanmak suretiyle ülkeyi terk etmelerine gerek olmadığı ifade edildi.

Açıklamada "20 yıllık işgal döneminde pek çok Afgan'ın işgalcilerle iş birliği hatasına düştükleri" belirtilerek, bu kişilerin Taliban'ın iktidara geliyor olması dolayısıyla Taliban'dan ve Afgan halkından korktukları için ülkeyi terk etmeye çalıştıklarına değinildi.

Açıklamada, "Bu kişilerin tövbe edip pişmanlıklarını göstermeleri durumunda kimseden korkmamaları gerektiği, vatanları Afganistan'da huzur içinde yaşayıp ülkelerine hizmet edebilecekleri, Afganistan İslam Emirliği'nin kendilerini affedeceği" belirtildi.

ABD, 11 Eylül 2021 tarihine kadar Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıklamıştı. NATO kapsamında Afganistan'da bulunan diğer yabancı güçlerin de ABD ile birlikte Afganistan'ı terk etmesi bekleniyor.

Bu çekilme süreci 2001'den bu yana yabancı güçlerle çalışan, onlara tercümanlık gibi hizmetler sunan Afganları endişeye sevk etmiş durumda. Sadece Taliban güçlerinin değil halkın da intikam saldırılarından korkan bu kişiler ülkeyi terk etmeye başladı.

"ABD ile çalıştığım için pişmanım"

AFP'nin aktardığı habere göre, gerçek isminin kullanılmamasını isteyen Ömer, ülkede geçmişte ABD ile çalışan Afganlardan biri.

Hain olarak görülüyorlar

Ömer, şimdi ise ABD için çalıştığına çok pişman olduğunu söylüyor. Geçmişte 10 yıl kadar süreyle ABD Büyükelçiliği'nde tercümanlık yapan Ömer, ailesi ve akrabaları tarafından da "hain" olmakla suçlanıp dışlandığını, bu işi 2020'de bıraktığını ama ailesi tarafından halen kabul görmediğini ifade ediyor.

Taliban'ın af açıklamasından çok memnun olduğunu belirten Ömer, bu açıklama üzerine ailesinin de kendisini affedeceğini umduğunu söylüyor.