“Taliban’dan memnunum” diyen Yahudi, İsrail’den bakın ne istedi

Daha önce Taliban yönetiminden memnun olduğunu ve Afganistan'da kalacağını açıklayan, “Afganistan'ın son Yahudisi” olarak bilinen Zablon Simintov, İsrail'e yerleşmesi yönündeki ısrarlı çağrılara cevap verdi. 62 yaşındaki Simintov, İsrail'e yerleşmesi karşılığında Yahudilerden 10 milyon dolar talep etti.

"Taliban ülkeye istikrar ve güvenlik getirdi" demişti

1990'lı yıllardan bu yana ailesinden ayrı olarak Afganistan'da yaşayan Simintov, geçtiğimiz nisan ayında Kabil hükümetindeki politikacıları ve ABD'yi Afganistan'ın geleceğini karartmakla suçlamış, bu sebeple istemeyerek de olsa ülkeyi Eylül 2021'de kalıcı olarak terk edeceğini açıklamıştı. Fakat Ağustos 2021'de Taliban'ın iktidara gelmesi üzerine Simintov “Taliban ülkeye istikrar ve güvenlik getirdi” diyerek Afganistan'da kalmaya karar verdiğini ifade etmişti.

Yahudilerden 10 milyon dolar talep etti

Ağustos ayından bu yana İsrail'deki ailesi Simintov'un kalıcı olarak İsrail'e yerleşmesi için pek çok çağrıda bulundu. Çağrılara cevap veren 62 yaşındaki Simintov, İsrail'e yerleşmesi karşılığında Yahudilerden 10 milyon dolar talep etti.