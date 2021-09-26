Taliban’dan işgalcilere yönelik açıklama: Afganistan’daki sivillere savaş tazminatı ödenmeli

Taliban, Afganistan'da 20 yıllık işgal sürecinde sivillere yönelik ihlallere imza atan devletlerin tazminat ödemesi gerektğini savundu.

Yerel basının aktardığı haberlere göre İngiltere, Afganistan'da ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı sivillere tazminat ödemeyi düşünüyor.

Söz konusu düşünce, Taliban'ın ilan ettiği 'Afganistan İslam Emirliği' (AİE) tarafından da olumlu bulundu.

AİE yetkilileri, 20 yıllık savaş sürecinde Afganistan'da sivillerin ölmesine ve zarar görmesine neden olan saldırılarda yer alan dış güçlerin, halka tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.

Yetkililer, savaş boyunca ülke genelinde zarar gören tüm sivillere ait kayıtların tutulduğunu, ödenecek tazminatların bu sivillere doğrudan aktarılabileceğini kaydetti.

ABD öncülüğündeki Batılı güçlerce 2001 yılında başlatılan işgal ve sonrasındaki 20 yıllık savaş sürecinde yüz binlerce sivil Batılı güçlerce öldürüldü, yaralandı, işkence gördü ve maddi zarara uğradı.

Taliban'ın yeni dönemde bu savaş suçlarının soruşturulması ve sorumluların mahkum edilmesi konusunu uluslararası arenada gündeme getireceği düşünülüyor.