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Dünya Taliban'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı
Dünya

Taliban'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Türkiye'nin Afganistan teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 15:48:00 - 2021-07-15 16:35:50
Taliban'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Türkiye'nin Afganistan'daki varlığına dair 'Türkiye'ye de ihtiyacımız olduğunda direkt Türkiye ve Türk halkı ile konuşacağız' dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, 'İstiklal' gazetesinden Turan Kışlakçı'ya röportaj vererek, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Türkiye ile konuşacağız"

Türkiye ile bir sorunları olmadıklarını söyleyen Mücahit, "Ne Afganistan İslam Emirliği ne de Afgan halkının Türkiye'ye veya Türkiye halkına bir karşıtlığı vardır. Türk halkı ile din, mezhep, tarih ve kültür birliğimiz vardır. İki halk da birbirini çok sever. Biz 20 yıl önce NATO şemsiyesi altında Afganistan'a gelen Türkiye'nin de çekilmesini istiyoruz. Türkiye'ye de ihtiyacımız olduğunda direkt Türkiye ve Türk halkı ile konuşacağız. Türkiye'yi Türkiye olarak istiyoruz. NATO'nun bir parçası olarak Türkiye'yi istemiyoruz. ABD ile yaptığımız ve Türkiye'nin de kabul ettiği, Doha Anlaşması uyarınca NATO üyesi olan veya olmayan bütün yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi gerekiyor" dedi.

"Erdoğan ile görüşmek istiyoruz"

Mücahit, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyoruz. Erdoğan, hem bizim için hem de İslam dünyası için çok önemli bir devlet lideridir. Afganistan'ın gerçeklerini kendisiyle de paylaşmak istiyoruz" diye ekledi.

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