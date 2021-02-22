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Dünya Taliban'dan ABD'ye uyarı: Bu yol kapanırsa...
Dünya

Taliban'dan ABD'ye uyarı: Bu yol kapanırsa...

Taliban, ABD'nin mayıs ayına kadar Afganistan'dan çekilmemesi halinde savaştan başka bir seçeneğin kalmayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 23:57:00 -
Taliban'dan ABD'ye uyarı: Bu yol kapanırsa...

Taliban tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin mayıs ayına kadar Afganistan'dan çekilmemesi halinde, savaştan başka bir seçeneğin kalmayacağı ifade edildi.

El Cezire'nin Alman haber sitesi Zeit Online'dan aktardığı habere göre, Taliban ABD'nin çekilme süresinin uzatılmasına yönelik açıklamaları reddetti.

Taliban sözcüsü yaptığı açıklamada, "Anlaşma ihlal edilirse, o zaman elbette Afganistan'daki insanlar son 20 yıldır yaptıkları gibi, kendi ülkelerini koruyacaklar. Diplomasi yolu kapanırsa, savaştan başka bir yol kalmaz." ifadelerini kullandı. Taliban sözcüsü, barış görüşmelerini ilke olarak bırakmadıklarını ve görüşmelere devam etmeye kararlı olduklarını belirtti.

ABD'de Biden yönetimi, Afganistan'dan çekilmeye dair anlaşmayı gözden geçireceklerini bildirmişti.

Kaynak:star.com.tr

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