Taliban'dan ABD'nin iddialarına yalanlama: Birilerinin parası için savaşmıyoruz

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, RT televizyonuna açıklamasında, Rusya’nın Taliban’a ABD askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği iddialarını değerlendirdi.

Taliban sözcüsü, "Söz konusu ‘Rus para ödülleri’ iddiası yalandan ibaret. Birilerinin parası için savaşmıyoruz. İnsanlarımızın kendi ideolojisi var, bu ideoloji uğruna savaşıyor ve kendilerini kurban ediyorlar" dedi.

Bu tür suçlamaların, ABD’nin iç politikası ve Washington’daki bazı güçlerin ABD ve Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasının hayata geçirilmesine engel olma isteğiyle ilgili olduğunu söyledi.

New York Times, Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

Rusya haberi yalanlarken ABD Başkanı Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı.

Pentagon da Rusya ve Taliban arasında 'anlaşma' olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi "yalan2" olarak nitelendirmişti.