Taliban yönetimi Guatanamo'daki son Afgan'ın serbest kalmasını istiyor

New York Times, Afganistan İslam Emirliği'nin, Guantanamo'da tutulan son Afgan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında iki ABD vatandaşının serbest kalması teklifinde bulunduğunu aktardı.

New York Times'a konuşan Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, "Afganistan'ın iki Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasına karşılık Guantanamo'da tutulan son Afgan olan Muhammed Rahim Afgani'nin serbest bırakılmasını istediğini" söyledi.

Mücahid "Bu iki Amerikalı tutuklunun serbest bırakılması karşılığında Guantanamo'daki tutuklumuzun akıbetinin de netleşmesini ve serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Afganistan ile ABD arasındaki müzakereler hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak New York Times'a yaptığı açıklamada, "Kabil ile Washington arasındaki esir takası görüşmelerinin şu anda çıkmaza girdiğini" ifade etti.

Üst düzey bir ABD'li yetkili de gazeteye yaptığı açıklamada "Afganistan'ın defalarca talep etmesine rağmen Muhammed Rahim'in iki taraf arasında gelecekte yapılacak herhangi bir anlaşmanın parçası olmayacağını" savundu.

Geçtiğimiz Eylül ayında Muhammed Rahim Afgani'nin serbest bırakılabileceğine dair haberler çıkmasına rağmen, konu bugüne kadar sonuca ulaşmadı.

Muhammed Rahim Hakmal Afgani kimdir?

1965 yılında Afganistan'ın Nangarhar ilinde doğan Afgani'nin, Sovyet Afgan Savaşı'nda yer aldığı belirtiliyor.

ABD Afgani'yi 2000'li yıllarda Usame bin Ladin ile yakın ilişkiler kurmakla ve yardımcısı olmakla suçluyor.

2007 yılında Lahor'da Pakistan güçlerince yakalanan Afgani, belirli bir süre farklı merkezlerde tutulduktan sonra ABD'ye teslim edildi. ABD elinde de konumu bilinmeyen bazı noktalarda tutulan Afgani, 2008 yılında Guantanamo'ya gönderildi.

Afgani burada "waterboarding" başta olmak üzere birçok işkenceye maruz bırakıldı. ABD, bu işkencelerden "herhangi bir sonuca ve bilgiye erişilemediğini" ifade etti.

Halen ağır sağlık sorunları bulunan Afgani, serbest bırakılmayı talep etse de, ABD kendisine hiçbir suçlama yöneltmemesine rağmen serbest bırakılması talebini reddediyordu.

