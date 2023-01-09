Taliban yönetimi başkent Kabil'in çehresini değiştiriyor

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi, ülkenin yeniden imarı için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent Kabil'deki belediyecilik çalışmaları hızlanırken, şehrin alt ve üst yapı çalışmaları için büyük bir bütçe ayrılmış durumda.

Washington Post'tan Pamela Constable'ın haberinde, Kabil'de devam eden çalışmalar değerlendirildi.

"Belediye çalışıyor"

İslam Emirliği yönetimine bağlı Kabil Belediyesi, yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip şehirde projelerine devam ediyor.

Devam eden 180 proje bulunduğu ifade ediliyor. Ağaçlandırma, trafik düzenlemesi, yol inşası gibi çok sayıda projenin toplam maliyetinin 90 milyon dolara ulaşacağı belirtiliyor.

Projeler kapsamında, bir dönem ABD destekli Kabil yönetimi bünyesindeki savaş ağalarının işgal ettiği villaların çevresindeki yüksek duvarların yıkımı da sürüyor. Duvarların yıkılmasıyla şehir içerisindeki birçok yol sivil trafiğine açılmış durumda.

Kabil halkı daha önce hiç görmedikleri yol ve caddelerin açıldığını da ifade ediyor. 49 yaşındaki bir Kabil sakini olan Fevad Alokozay, "Burada daha önce güçlü kimseler yaşıyordu. Tüm bu mülkler illegal olarak gasp edilmişti. Vergilerini de ödemiyorlardı." şeklinde konuşuyor.

Kabil şehrinde yürütülen imar projelerinin bir kısmı 1978 yılında komünist darbeyle devrilen Muhammed Davud Han'ın planlarına dayanıyor. Davud Han Sovyet destekli güçlerce devrildiğinden projelerini tatbik edememişti.

İslam Emirliği yönetiminin projeler için yıkılan mülklerin sahiplerine istimlak bedellerini ödemeye başladığı aktarılıyor. 68 yaşındaki bir Kabil sakini olan Şehruddin "Uzun süredir bunu bekliyorduk. Taliban eski hükümetlerden daha dürüst. Bu yüzden bizlere ödeme yapacaklarına güveniyoruz." ifadesini kullanıyor.

Kabil'in yeniden inşası projesinin sözcüsü Naimetullah Barakzay, yabancı yardıma ihtiyaçlarının olmadığını, ülkenin artık kendi sorunlarını kendisinin çözdüğünü ve Kabil'i daha güzel bir hale getirmek istediklerini aktarıyor.

Uzun süredir Kabil belediyesinde görevli olan Barakzay, yeni yönetimle beraber artık güç sahibi kimselerin projelerin önüne geçemediğini ve imar planlarının kolaylıkla icra edilebileceğini aktarıyor.



Kabil'de yaşayan 55 yaşındaki bir iş adamı olan Abid Beluç, kendi evinin bir kısmı da kamulaştırma sürecinde yıkılmasına rağmen, yeni yönetimin projelerini destekleyen şehir sakinleri arasında. Beluç "Geçmişte yolsuzluk ve rüşvet, çeteler ve uyuşturucu vardı. Ancak şimdi hepsi yok oldu. Belediye bana bir yıl içinde ödeme yapacağını söylerse onlara inanırım. Yeni yönetim dürüst, hem fiziki hem siyasi manzarayı değiştiriyorlar." şeklinde konuşuyor.

Savaş ağası Raşid Dostum'un malikanesi de kamulaştırılan merkezler arasında

İmar projeleri kapsamında çevresindeki duvarlar yıkılan ve kamulaştırılan merkezler arasında, savaş ağası Raşid Dostum'un malikanesi de bulunuyor.

Dostum'un malikanesi uzun süredir yolları kapamak ve şehirdeki trafiğin kötüleşmesine yol açmakla suçlanıyordu. Duvarların yıkılmasıyla beraber bölgedeki trafik ortadan kalkarken siviller artık söz konusu yolları kullanabiliyor.

Yıkılanlar arasında heykeller de bulunuyor. Kavşak noktalarında yer alan Ahmed Şah Mesud gibi isimlere ait heykeller yıkılırken, yerlerine ise herhangi bir tasvir içeren heykel yerleştirilmiyor.

Şehrin yoksul bölgelerinde de eski binaların yıkılarak yenilerinin yapılması ve yol inşası çalışmaları devam ediyor. Bu şekilde Kabil'in gecekondu mahalleleri yenilenirken merkezi yollara da bağlanmaları sağlanacak. 30 yaşındaki bir Kabil sakini olan Muhammed Muhsin "Bu çalışmaları kış gelirken ve insanlar açken neden yapıyorlar bilmiyorum. Ancak bu yol bizim ihtiyaç duyduğumuz bir şeydi. Ben daha çocukken babamın bu projelerden bahsettiğini hatırlıyorum. Nihayet bunlar yeni hükümetle beraber gerçekleşirse hepimiz memnun olacağız." şeklinde konuşuyor.

Kaynak: Mepa News