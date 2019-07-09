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Taliban yine saldırdı! Ölüler var

Taliban, Afganistan'da polis karakoluna saldırdı. Saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 15:50
Taliban yine saldırdı! Ölüler var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahib ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sayed Server Hüseyni, yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahib'in Kurgan Tepe bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hüseyni, 2 polisin de yaralandığını söyledi.

Hüseyni, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da 10'dan fazla kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 28 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:50
  1. Taliban
  2. Afganistan
  3. Kunduz
  4. İmam Sahib
  5. Kunduz Emniyet Müdürlüğü
  6. Sayed Server Hüseyni
  7. Kurgan Tepe

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