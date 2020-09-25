Taliban yine saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Taliban mensupları, dün Afganistan’ın Kunduz ve Bedahşan şehirlerinde havan toplarıyla saldırı düzenledi. Saldırılar sırasında toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Afganistan’ın Kunduz şehrinde Taliban mensuplarının dün akşam havan mermileriyle saldırdığı, mermilerden birinin sivil yerleşim yerine düştüğü belirtildi. Bir eve isabet eden havan mermisi nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Aynı zamanda 6 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kunduz şehir sınırları içerisinde bulunan Khan Abad ilçesinin kıdemli yetkililerinden Qudratullah Safi Taliban mensuplarını, bölge halkını korkutmak için kasten sivilleri hedef almakla suçladı.

Kunduz Hükumet Sözcüsü Esmatullah Muradi ise, ateşlenen havan mermilerinden bir diğerinin sivillere ait bir araca isabet ettiğini, olayda 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bedahşan’da ise dün sabah saatlerinde yine Taliban tarafından saldırı düzenlendiği ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Bedahşan İl Emniyet Sözcüsü Sanaullah Rohani, aynı zamanda 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Rohani, hayatını kaybeden ve yaralananların aynı aileden olduğunu vurguladı.