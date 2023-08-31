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Ekonomi Taliban yer altı kaynaklarını ihaleye açtı! Kazanlar arasında Türkiye de var
Ekonomi

Taliban yer altı kaynaklarını ihaleye açtı! Kazanlar arasında Türkiye de var

Yeniakit Publisher
2023-08-31 16:03:00 -
Taliban yer altı kaynaklarını ihaleye açtı! Kazanlar arasında Türkiye de var

Taliban yönetimi, çeşitli vilayetlerde bulunan 7 maden sahasının işletilmesine yönelik yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar imzaladı. İhaleleri Afganistan, Türkiye, Çin, İran ve İngiltere merkezli şirketlerin kazandığı kaydedildi.

Taliban geçici hükümetinin Maden ve Petrol Bakanlığında düzenlenen imza törenine Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, Maden ve Petrol Bakan Vekili Şehabeddin Dilaver ve şirket yetkilileri katıldı.

Anlaşmalara göre, Afganistan'ın Tahar, Herat ve Logar vilayetlerinde bulunan altın, bakır, kurşun, çinko ve demir içeren 7 maden sahası yerel ve yabancı şirketler tarafından işletilecek.

İhaleleri Afganistan, Türkiye, Çin, İran ve İngiltere merkezli şirketlerin kazandığı kaydedildi.

Törende konuşan Taliban yönetiminin Maden ve Petrol Bakan Vekili Şehabeddin Dilaver, söz konusu madenlere toplamda 6 milyar 557 milyon dolar yatırım yapılacağını ve bunun Afganistan'ın kalkınmasına büyük katkı sunacağını aktardı.
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TALİBAN YÖNETİMİ YER ALTI KAYNAKLARINDAN GELİR BEKLİYOR

Afganistan, lityum, demir, kömür, bakır, altın, çinko, kurşun, doğal gaz, petrol, zümrüt, lacivert taşı, yakut gibi zengin değerli maden ve taş yataklarına sahip. Bu nedenle Taliban yönetimi de 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından, sık sık uluslararası yatırımcılara ülkenin petrol, doğal gaz ve madenlerine yatırım çağrısı yapıyor.

Taliban yönetimi, 2023 başlarında Çinli şirket CAPEIC ile Amu Nehri Havzası'ndan petrol çıkarılması için anlaşma imzalamış, Sar-i Pul vilayetinde ilk kez bir kuyudan petrol çıkarılmaya başlanmıştı.

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