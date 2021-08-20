Taliban üzerinden İslam düşmanlığı

Yunanistan’da radikal sol grupların koalisyonu Syriza iktidara geldiğinde lideri Aleksis Çipras’tan çok sevinen, Joe Biden ABD’nin 46. başkanı olduğunda tebrik kuyruğuna giren Zillet İttifakı bileşenleri ve fondaş medya, Afganistan’da sona eren 20 yıllık Batı işgalinin ardından kinlerini kusuyor. ABD işgalcilerini hezimete uğratan ve Vatikan’ın ayin yaparak kutsadığı 9. Haçlı Seferi’ni durduran Afganistan halkının başarısını görmezden gelen Türkiye’deki azgın azınlık, tüm ılımlı mesajlarına rağmen Taliban üzerinden İslam’la hesaplaşıyor. Yalan haberlerle Taliban’ın kadınlara zulmettiğini, ülkeden ayrılmak isteyenleri öldürdüğünü yazan Haçlı basını ve içimizdeki fondaş medya, İslam’a Afganistan’da çeyrek asırlık işgali bitiren “Medrese talebeleri” oluşumu Taliban karikatürize edilerek İslam’ın ve Müslümanların hedef alındığını belirten STK temsilcileri, Akit’e özel değerlendirmede bulundu...

Taliban vitrin, dertleri dinimizle

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, şunları ifade etti: “Aslında onlar açısından sorun Taliban değil. Taliban sadece vitrindeki malzeme. Onların asıl derdi İslam’la, Müslümanlıkla. Taliban üzerinden burka tartışması yapanların, Fransa’da başörtüsüne getirilen yasaklarla ilgili hiçbir sorunları olmuyor. Taliban insanlara zorla namaz kıldırıyor diyenlerin, Hollanda’da sudan gerekçelerle kapatılan mescitlere itirazları olmuyor. Dolayısıyla bunların derdi Taliban’ı karikatürize ederek bunun üzerinden İslami kimliğe ve Müslümanlara düşmanlıklarını yansıtmak.” Bu tür İslam düşmanlarının en temel araçlarından bir tanesinin yalan haber ve iftiralar olduğunun altını çizen Rıdvan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu sadece içimizdekiler yapmıyor, uluslararası medya da aynısını yapıyor. Euronews’te mesela ‘Taliban’dan kaçan kadınlar çatılardan atlıyor’ şeklinde haberler çıktı. Afganistan’ın başkenti Kabil’De 4-5 milyon insan yaşıyor, üç dört bin kişi havaalanına gitti diye sanki bütün Afgan halkı Kabil’den kaçıyor gibi bir hava estiriyorlar. ABD Vietnam’da yenildiği halde biz 40 senedir şiirler, şarkılar, filmler izleriz. Hiç kimse Vietkongların neler yaptıklarını, Güney Vietnama’a girdikten sonra orada kimlere nasıl muamele yaptıklarını umursamaz, bunları yazmaz, çizmez. Ama Afganistan’da gözümüzün önünde 20 yıldır süren Amerikan işgalini ve katliamını gündem yapmayanlar şimdi kalkmış Taliban üzerinden İslam’a düşmanlıklarını kusuyorlar. Allah’u Teala bunların iftiralarından büTün insanları korusun.”

Saygı yerine öfke kusuyorlar

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül de, şunları dile getirdi: “Batı’nın biliyorsunuz bir İslamofobisi var. Fakat ne yazık ki Batı esintili bizdeki muhalefette de kronik bir İslamofobi oluşmuş durumda. İslam’ın birçok emri ve İslam’a ait simgeler görüldüğü zaman bizim muhalefetimiz bunu hemen terör organizasyonuyla ilişkilendirip bunun üzerinden İslam’ı vurmaya çalışıyor. Hiçbir zaman ‘Amerika’nın Afganistan’da ne işi var?’ sorusunu sormayan bu zihniyet, Amerika oradan ayrılıp halkı tekrar yönetimde başa gelince, ABD’nin yenilişini hazmedemeyip İslam’a saldırdılar.” İslam’ı hedef almanın azgın zümre için tipik hastalıklardan biri olduğunu vurgulayan Akgül, şunları kaydetti: “Bunlar Suriye’den gelen ve sünnet üzerine sakal bırakan insanları da şeriat, terör vb. ifadelerle bir araya getirerek onları da dışlamışlardı. Oysa bugün Afganistan’da en azından zahirde göründüğü şekliyle, 20 yıllık bir mücadelenin ardından tıpkı daha önce Rusya’nın yenildiği gibi Amerika da yenilmiş ve orada halkın kendisi iktidarı devralmıştır. Buna saygı duyacaklarına, ne yazık ki onların yaşantısı, tercihleri ve gelenekleri üzerinden içlerindeki öfkeyi İslam’a kusmaya başlıyorlar.”