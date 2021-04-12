Taliban Türkiye kararını dünyaya ilan etti
Taliban sözcüsü Muhammed Naim, Türkiye'de yapılması planlanan barış zirvesine katılma konusunda henüz hazır olmadıklarını duyurdu.
Taliban sözcüsü Muhammed Naim, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Afganistan barış süreci zirvesine katılmaya hazır olmadıklarını açıkladı.
TOLO News'in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Taliban'ın Siyasi Sözcüsü Muhammed Naim, Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan zirveye katılım sağlama konusunda hazır olmadıklarını ifade etti.
Taliban'ın kararı sonrası bölgede çatışma ortamının yeniden alevleneceği belirtiliyor.