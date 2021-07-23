Taliban Sözcüsü Şahin’den ‘ateşkes şartları’: Bunlar olursa Kabil’e girmeyiz!

Taliban'ın Siyasi Ofis sözcülerinden Suheyl Şahin, Afganlar arası görüşmelerdeki beklentilerine ve son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Şahin, AP'ye verdiği röportajda, Taliban'ın ateşkese dair şartlarını açıkladı.

Şahin, Eşref Gani liderliğindeki mevcut hükümet görevi bıraktığı ve tarafların üzerinde uzlaşacağı bir geçiş hükümeti göreve başladığı zaman ateşkesi kabul edebileceklerini dile getirdi.

"Güç tekeli peşinde değiliz"

Suheyl Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu açık şekilde belirtmek istiyorum ki bizler, güç tekeli (oluşturmaya) inanmıyoruz. Zira Afganistan'da geçmiştie bir bir güç tekeli oluşturma arayışında olan tüm hükümetler başarısız oldu. Biz de aynı formülü tekrar etmek istemiyoruz."

Şahin, Eşref Gani'yi bir "savaş çığırtkanı" olarak nitelerken, Kabil hükümeti lideri Gani'nin seçimleri hileyle kazandığını ifade etti.

"Müzakerelerin başlaması iyi"

Geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da Afganlar arası görüşmelerin tekrar başlamasının iyi bir başlangıç olduğunu söyleyen Şahin, geçiş hükümeti kurulması gerektiğinin altını çizdi ve şunları ekledi:

"(Kabil hükümeti) bir uzlaşı istemiyor, onlar sadece bizim teslim olmamızı istiyorlar."

Yeni dönem

Taliban iktidarında "kadınların okumasına ve çalışmasına izin verileceğini" belirten Şahin, yeni ele geçirilen bölgelerde de üniversiteleri, okulları, pazar yerlerini işler halde tutmaya gayret ettiklerini, kadınların sokağa çıkması konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirdi.

AP'nin aktardığına göre Şahin, bazı yerel komutanların emirlere aykırılık teşkil eden bazı faaliyetlerde bulunduğunu, bunların mahkemeye çıkarıldığını, yargılanarak cezalandırıldığını söyledi.

"Kabil'e girmeyeceğiz"

Şahin, başkent Kabil şehrini hedef alan bir askeri hamle planlamadıklarını, şimdiye kadar il başkentlerini almaktan da bilerek kaçındıklarını ifade etti.

Sahadaki ilerleyişlerinin savaşla değil müzakerelerle gerçekleştiğini belirten Şahin, eğer müzakere süreci ilerlemezse il başkentlerine de girebilecekleri uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Elimize geçen ve askeri güçleri bize katılan bu ilçeler insanların aracılığıyla, müzakerelerle elimize geçti. Çatışmalarla geçmedi. 8 haftada 194 ilçeyi (savaşarak) almak bizler için zor olurdu."

Şahin aynı zamanda ülkede bir iç savaşın yaşanmasını istemediklerinin altını çizerek, kendilerine dair kaygıları olan Afganlara yeniden güven vermeyi hedeflediklerini söyledi. Ekonomik nedenlerle ülkeden ayrılanların bu tercihinin kendilerine kalmış bir karar olduğunu söyleyen Şahin, ancak Taliban iktidarından çekinecek bir durum olmadığını dile getirdi. Ayrıca, gazetecilere dair bir tehditleri olmadığını, özellikle yabancı kuruluşlar için çalışan gazetecilerin gelecekte ülkede çalışabileceğini belirtti.

Kaynak: Mepa News