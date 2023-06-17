  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Buket Aydın CHP'lilerin taklidini yaptı: 'Hıyarım' diyene tuzla koşuyorlar

Büyük müjde verildi! Türkiye’nin o bölgesinden petrol fışkıracak! Arap petrolü kalitesinde olduğu açıklandı

Müslümanlara yönelik zulmün en somut görüntülerinden biri! İşte 28 Şubat'ın mide bulandıran zihniyeti

Yetersiz cezalar şımartıyor! İstanbul'da dehşet anları

Ayasofya'nın altındaki gizli tünelde şok eden olay! Cinler 'Geldiler kaçın' diye bas bas bağırmaya başladı

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bunu demiş! Şok yerel seçim itirafı

Yeni asgari ücret için bomba tahmin! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Kira fiyatlarını yükseltiyor! Ev sahiplerinin yeni oyunu 'Hayalet Ev'

Petrol zengini o şehirden Türkiye’ye çok konuşulacak çağrı! Gelin ve hemen bunu yapın

Dolar 24 liraya dayanırken elinde doları olan dikkat: Dünya Konseyi rakam verdi: 100 dolar düşse bile!
Dünya Taliban, son ABD askerinin Afganistan'dan ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti
Dünya

Taliban, son ABD askerinin Afganistan'dan ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti

Yeniakit Publisher
2023-06-17 16:59:00 -
Taliban, son ABD askerinin Afganistan'dan ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti

Afganistan'da Taliban yönetimi, son Amerikalı askerin ülkeden ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti.

Taliban geçici hükümeti yönetim ofisinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar duyuruldu.

Buna göre son yabancı askerin de çekilmesiyle Afganistan'ın işgalinin sona erdiği gün olan 31 Ağustos'un ülke genelinde ulusal tatil ilan edildiği açıklandı.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında süren barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla 2021'in yaz aylarında taraflar arasındaki çatışmalar şiddetlenmiş, Taliban birer birer Afganistan şehirlerini kontrolü altına almaya başlamıştı.

Buna paralel olarak NATO bünyesinde Afganistan'da bulunan yabancı güçler de askerlerini çekmeyi hızlandırmıştı.

Böylece 7 Ekim 2001'de başlayan ABD'nin Afganistan işgali, 31 Ağustos 2021'de son ABD askerinin de çekilmesiyle sona ermişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Neler çıktı neler! HDP Okmeydanı binasına operasyon
Neler çıktı neler! HDP Okmeydanı binasına operasyon

Gündem

Neler çıktı neler! HDP Okmeydanı binasına operasyon

Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Gündem

Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Sosyal medya ayağa kalktı! Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Galatasaray'a hakaret
Sosyal medya ayağa kalktı! Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Galatasaray'a hakaret

Spor

Sosyal medya ayağa kalktı! Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Galatasaray'a hakaret

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23