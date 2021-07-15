Taliban şehir şehir ülkeyi ele geçirmeye devam ediyor! Bu kez Kandahar şehir merkezine doğru ilerliyorlar

Taliban'ın Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehir merkezine ilerlediği bildiriliyor.

Bir süredir şehir merkezinin çevresini kontrol altına alan hareket, Kandahar'ın dış mahallelerine girmiş durumda.

Son olarak geçtiğimiz gün Spin Boldak sınır kapısı ve ilçesi, dün akşam saatlerinde ise Argandab ilçe merkezi kontrol altına alındı.

Böylece Kandahar ilinin Daman ilçesi hariç tüm ilçelerinin merkezleri Taliban kontrolüne girmiş oldu.

Kandahar-Leşkergah yolu üzerindeki stratejik öneme sahip Bağ-i Pul köprüsünü kontrol altına alan Taliban, buradan şehrin batı girişine doğru ilerlemeyi başardı. Bu noktada yer alan, Afganlar için tarihi öneme sahip Mirvais Hotak türbesi de kontrol altına alındı.

Taliban'ın Kandahar şehrine dört yönden ilerlediği, şehir çevresinde çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.

Son dönemde ülke genelinde ilerleyişe geçen Taliban, 1994 yılında kurulduğu il olan Kandahar'da da etkisini artırıyor. Kandahar ili, askeri ve stratejik öneminin yanı sıra sembolik bir önem de ifade ediyor.