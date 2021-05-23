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Dünya Taliban saldırıya geçti! Ölüler var
Dünya

Taliban saldırıya geçti! Ölüler var

Afganistan'da Taliban ile Kabil Hükümeti arasında anlaşmazlık devam ediyor. Taliban, ülkenin Badahşan vilayetinde korucu karakoluna saldırdı. Saldırıda 4 korucu öldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 17:59:00 -
Taliban saldırıya geçti! Ölüler var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.

Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, militanların, Badahşan'ın Drayim ilçesine bağlı Nev Abad bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Nazari, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Nazari, militanların, Badahşan'ın Varduç ilçesine de silahlı saldırı düzenlediğini ve saldırının geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan Taliban ile hükümet güçlerinin saldırıları devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede, şiddet olayları arttı.

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