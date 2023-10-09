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Dünya Taliban ısrarcı: 'Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!'
Dünya

Taliban ısrarcı: 'Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!'

Yeniakit Publisher
2023-10-09 10:33:00 -
Taliban ısrarcı: 'Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!'

Taliban'dan İsrail'e karşı başlatılan operasyona karşı Filistin'e destek mesajı geldi.

Taliban'dan İsrail'e karşı başlatılan operasyona karşı Filistin'e destek mesajı geldi.

Taliban, Filistin'in İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Filistin'e destek verilirken, aradaki ülkelerin geçiş izni vermesi durumunda bölgeye gidilebileceği ve Filistinli mücahitlere destek verileceği ifade edildi.

Taliban'ın duyurusunda, "İsrail'e komşu olan Müslüman ülkeler eğer bize geçiş hakkı verirse Kudüs'ü fethederiz." denildi.
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Yorumlar

hasan

sizin girdiğini yerde ot bitmez,,,İsrailin zulmünü aratırsınız siz yamyamlar
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