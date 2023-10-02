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Dünya Taliban Hükümetinden büyücülere ve falcılara operasyon
Dünya

Taliban Hükümetinden büyücülere ve falcılara operasyon

Yeniakit Publisher
2023-10-02 14:51:00 - 2023-10-02 15:18:33
Taliban Hükümetinden büyücülere ve falcılara operasyon

Taliban, Afganistan'da yönetimi devraldıktan sonra eski yönetim döneminden kalma alışkanlıklara savaş açtı. Savaş açılan alanlardan biri de büyücülük yaptıkları ileri sürülen kişiler oldu.

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, toplumsal huzursuzluğa yol açtıkları gerekçesiyle, kendini "büyücü" olarak tanıtan 200 kişiyi gözaltına aldı.

Taliban yönetiminin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı sözcüsü Akif Muhacir, basına yaptığı açıklamada, ülke genelindeki operasyonlarda şu ana kadar, aralarında kadınların da bulunduğu, kendini büyücü olarak gösteren 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Muhacir, söz konusu kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını belirterek, bu tür faaliyetlerin dinen haram olduğunu ve toplumda yolsuzluğa ve huzursuzluğa yol açtığını kaydetti. Taliban, daha önce ülkede yaygın olan bu tür faaliyetlere engel getirmişti.

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