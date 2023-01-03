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Ekonomi Taliban Hükümeti: Kendi kendine yeterlilik programı başlatacağız
Ekonomi

Taliban Hükümeti: Kendi kendine yeterlilik programı başlatacağız

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Hacı Nureddin Azizi, "Ulusal bir kendi kendine yeterlilik programı başlatacağız, tüm hükümet kurumlarını ve halkı yerli ürün kullanmaya teşvik edeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 17:52:00 -
Taliban Hükümeti: Kendi kendine yeterlilik programı başlatacağız

Azizi, Afganistan İslam Emirliği yönetiminin kendi kendine yeterliliği teşvik edeceğini ve uluslararası ticaret ve yatırım arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Camiler aracılığıyla halkı yerli ürünlerimizi desteklemeye teşvik edeceğiz"

Azizi, Reuters'e verdiği demeçte, "Ulusal bir kendi kendine yeterlilik programı başlatacağız, tüm hükümet idarelerini yerli ürün kullanmaya teşvik edeceğiz, ayrıca camiler aracılığıyla halkı yerli ürünlerimizi desteklemeye teşvik edeceğiz. Kendi kendimize yetebilmemiz için bize yardımcı olabilecek her türlü maddeyi destekleyeceğiz." dedi.

Stratejilerinin bir diğer parçasının da ticareti ve yabancı yatırımı artırmak olduğunu söyleyen Azizi, "Afganistan'a yurt dışından mal ithal edenler, bizden Afganistan'a yatırım için imkan sağlamamızı istiyorlar ve yurt dışından mal ithal etmek yerine burada yatırım yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İran, Rusya ve Çin gibi ülkelerin ticaret ve yatırımla ilgilendiğini söyleyen Azizi, tartışılan projelerden bazılarının Rusya ve İran'ın da dahil olduğu Çin sanayi parkları ve termik santraller olduğunu söyledi.

"İş adamlarımızın zarar görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Son günlerde Çinlilerin bulunduğu bir otele düzenlenen saldırıya atıfta bulunan Azizi, "İş adamlarımızın zarar görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Saldırının kötü bir etkisi olmadı ama sürekli olursa evet kötü etkisi olabilir." diye konuştu.

Azizi, daha önce ABD askeri üsleri için kullanılan topraklarda özel ekonomik bölgeler oluşturarak sanayiyi geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Değeri 1 trilyon doları aşan madencilik sektörü

Afganistan'ın, değeri 1 trilyon doları aşan madencilik sektörüne yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiğini sözlerine ekleyen Azizi, Batı Herat'taki bir demir madeni ile Gor eyaletinin merkezindeki bir kurşun madeninde 40 şirketin bir ihaleye katıldığını ve sonuçların yakında açıklanacağını söyledi.

Azizi, Eylül ayında Rusya ile gaz, petrol ve buğday tedariki için imzalanan büyük bir sözleşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini belirtti.

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