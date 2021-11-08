  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Taliban her yerde onu arıyordu! Ahmed Mesud'un nerede olduğu ortaya çıktı
Dünya

Taliban her yerde onu arıyordu! Ahmed Mesud'un nerede olduğu ortaya çıktı

Afganistan'da Taliban'a karşı direniş başlatan Ahmed Mesud'un nerede olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 15:20:00 -
Taliban her yerde onu arıyordu! Ahmed Mesud'un nerede olduğu ortaya çıktı

Afganistan’da Taliban'a karşı savaş ilan eden Ahmed Mesud ve Tacik muhalefetin Tacikistan topraklarında olduğu doğrulandı.

Mesud'a bağlı "Ulusal Direniş Cephesi" isimli grubun sözcüsü Kebir Vasık tarafından Tacik ajanslara yapılan açıklamada, Mesud ve muhalif isimlerin Tacikistan'da olduğu belirtildi.

Vasık, Ahmed Mesud’un zaman zaman Afganistan’a gidip geldiğini öne sürdü.

Ülke muhaliflerin üssü oldu

Sözcü Vasık, Mesud'un aynı zamanda Taliban'a karşı savaş için bölge ülkelerini ikna etmeye çalıştığını da dile getirdi:

"Mesud, bölge ülkelerini ve tüm küresel toplumu, Taliban'a karşı savaşmaya ikna etmek için uğraşıyor. Duruma dikkat çekmek ve destek toplamak için çeşitli ülkelere ziyaretler gerçekleştirdi."

Vasık, Tacikistan yönetiminin de kendilerine destek olduğunu doğruladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi
Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi

Şehit yakınına ettiği küfür sonrası tepkilerin odağındaki isim haline gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeni bir skandalı ortaya..
‘Erdoğan öldü’ tezgahında 'Mason' parmağı!
Siyaset

‘Erdoğan öldü’ tezgahında 'Mason' parmağı!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldüğüne ilişkin algı yapan hesabın sahibinin, “büyük ..
İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması: Bugün...
Gündem

İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması: Bugün...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan ile ilgili bir açıklamada bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay