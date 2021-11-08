Taliban her yerde onu arıyordu! Ahmed Mesud'un nerede olduğu ortaya çıktı

Afganistan’da Taliban'a karşı savaş ilan eden Ahmed Mesud ve Tacik muhalefetin Tacikistan topraklarında olduğu doğrulandı.

Mesud'a bağlı "Ulusal Direniş Cephesi" isimli grubun sözcüsü Kebir Vasık tarafından Tacik ajanslara yapılan açıklamada, Mesud ve muhalif isimlerin Tacikistan'da olduğu belirtildi.

Vasık, Ahmed Mesud’un zaman zaman Afganistan’a gidip geldiğini öne sürdü.

Ülke muhaliflerin üssü oldu

Sözcü Vasık, Mesud'un aynı zamanda Taliban'a karşı savaş için bölge ülkelerini ikna etmeye çalıştığını da dile getirdi:

"Mesud, bölge ülkelerini ve tüm küresel toplumu, Taliban'a karşı savaşmaya ikna etmek için uğraşıyor. Duruma dikkat çekmek ve destek toplamak için çeşitli ülkelere ziyaretler gerçekleştirdi."

Vasık, Tacikistan yönetiminin de kendilerine destek olduğunu doğruladı.